Через вплив токсичних речовин у світі щорічно помирають 1,7 млн дітей до п'яти років - експерт

14:07, 19 вересня 2017
Зарубіжні новини
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У всіх країнах від шкідливого забруднення помирають, насамперед, бідні люди, а зростання захворюваності в 90 % припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Фото Світового банку

Через вплив токсичних речовин у світі щороку помирають 1,7 млн дітей у віці до п'яти років.

Про це заявив спецдоповідач з питання про токсичні відходи Баскут Тунджак, повідомляє Центр новин ООН.

За його словами, вплив хімічних відходів, можливо, одна з найбільш поширених причин хвороби і смерті, при цьому в найбільш вразливому становищі перебувають малозабезпечені, діти і представники етнічних меншин, які не мають можливості протистояти інтересам великого бізнесу.

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«Незаможні у всьому світі більше за інших піддаються шкідливому впливу токсичних відходів. У всіх країнах від шкідливого забруднення помирають насамперед бідняки, а зростання захворюваності у 90% випадків припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу», - сказав Тунджак.

За словами спецдоповідача, педіатри називають вплив токсичних хімікатів на дітей «прихованою пандемією».

Останнім часом обсяги використання хімічних речовин різко зросли. Зараз у світі щорічно використовується приблизно 400 млн тонн таких речовин. Для порівняння, в 1930 році було використано не більше мільйона тонн пестицидів та інших хімікатів.

Експерт зазначив, що кількість хворих на рак дітей збільшувалася в періоди різкого зростання використання промислових хімікатів. На його думку, це збільшення не можна пояснити винятково генетичною схильністю чи способом життя.

Тільки через отруєння свинцем у 600 тисяч дітей щорічно розвиваються незворотні розумові розлади.

Звітуючи про візит до Великої Британії, Тунджак наголосив, що уряд цієї країни ефективно знижує загрози, пов'язані з токсичними речовинами. При цьому британська влада не може впоратися з проблемою забруднення повітря, що призводить до хвороб, які забирають до 40 тисяч життів на рік.

Експерт також висловив побоювання, що вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу може погіршити ситуацію з токсичними відходами в цій країні. Він наголосив, що британський уряд не розробив планів зі створення органів, які виконуватимуть функції структур ЄС, що захищають населення від впливу небезпечних речовин.

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Теги: #дитяча смертність#смерть через токсичні відходи