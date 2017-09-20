Учені з'ясували ще одну суперкорисну властивість сну

Учені з Великої Британії з'ясували, що нормальний сон - ключ до добробуту, пише Zee News.

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Навіть надбавка до зарплати не здатна настільки істотно підвищити рівень добробуту.

Фахівці опитали тисячі британців. Дослідники встановили, що середній індекс благополуччя учасників становив близько 62 зі 100. У людей, найбільше задоволених своїм життям, цей індекс варіювався від 72 до 92. В цю групу потрапили учасники, яким подобалася їхнє сексуальне життя, ті, хто був упевнений у своїй роботі і відчував себе частиною суспільства. Крім того, якість сну у таких людей була високою.

Також вчені виявили: завдяки підвищенню зарплати на 50% індекс благополуччя зростав всього на 0,5 пункту. А при підвищенні якості сну він міг збільшитися на 3,8 пункта.