ВООЗ розробила глобальний план по боротьбі з холерою

Всесвітня організація охорони здоров'я розробила глобальний план з боротьби з розповсюдженням холери у світі, заявив координатор по холері в департаменті пандемічних і епідемічних захворювань ВООЗ Домінік Легро.

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Заява представника ВООЗ прозвучала на тлі найбільшої епідемії холери за останні десятиліття на території Ємену. В даний час число передбачуваних випадків захворювання в країні досягло 687,8 тис., кількість зареєстрованих смертей від холери з квітня поточного року склало 2090. При цьому темп поширення інфекції істотно не знижується, за останній тиждень було зафіксовано 40 тис. нових випадків підозри на захворювання.

З урахуванням того, що значна частина хворих холерою залишаються незареєстрованими, ВООЗ оцінює захворюваність цією інфекцією у світі в 2,9 млн випадків, у тому числі 95 тис. – з летальним кінцем, на рік. Крім Ємену в даний час діючі осередки холери є на території Нігерії, також триває епідемія холери на Гаїті, де починаючи з 2010 року жертвами інфекції стали понад 10 тис. осіб.

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Офіційний запуск нової стратегії по боротьбі з холерою намічений на 4 жовтня. Її головним завданням є припинення поширення інфекції до 2030 року. Найважливішим інструментом для досягнення цієї мети буде вакцинація: з 2013 року ВООЗ створюється резерв протихолерної вакцини, який буде використовуватися для стримування спалахів захворювання в усьому світі. Другим напрямком роботи буде усунення соціально-економічних причин поширення інфекції: покращення санітарних умов та забезпечення доступу до чистої води і медичної допомоги в найбідніших і найбільш неблагополучних регіонах світу.