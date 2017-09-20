Китайські вчені оголосили про створення вакцини проти карієсу

Вчені з Уханьского інституту вірусології Академії наук Китаю (Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences) завершили серію випробувань нової вакцини і домоглися пригнічення мікрофлори, що зумовлює розвиток карієсу, повідомляє Indiatimes.

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Як виявили раніше проведені дослідження, бактерії Streptococcus mutans, що живуть у порожнині рота, можуть бути причиною карієсу.

Дані бактерії виробляють і виділяють в навколишнє середовище молочну кислоту. Вона провокує утворення зубного каменю, руйнування емалі і поява каріозних порожнин у зубах. Вакцина має в основі гібридний білок KF-rPAc.

Білок KF, отриманий з бактерій іншого виду, викликає імунну відповідь на поверхневий мембранний білок rPAc бактерій Streptococcus mutans. Це дозволяє підсилити атаку імунітету на небезпечні бактерії. У результаті чисельність Streptococcus mutans в ротовій порожнині значно скорочується.

Розробка нової вакцини багатьом зобов'язана попереднім науковим дослідженням. Так, навесні 2017 року було завершено дослідження американських і австралійських біологів, що спростували спадкову теорію виникнення карієсу. Дослідники довели, що причиною виникнення захворювання є не генетична схильність, як вважалося раніше, а неправильний догляд за порожниною рота і недотримання правил гігієни. Вчені виявили, що деяка частина мікрофлори порожнини рота дійсно успадковується, однак зовсім не та, яка пов'язана з виникненням карієсу. А за потрапляння в порожнину рота Streptococcus mutans, що викликають розвиток карієсу, відповідали не спадкові, а зовнішні чинники.

Спроби побороти карієс за допомогою вакцини тривають вже майже три десятиліття. Про створення наукової групи для розробки першої вакцини проти карієсу було оголошено ще в 2003 році.