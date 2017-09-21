Ученим відомо 13 патогенів, стійких до всіх ліків - ВООЗ

Медикам відомо 13 патогенів, стійких до всіх ліків, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Крім туберкульозу, експерти виявили 12 патогенів, стійких до лікарських препаратів. У їх числі – такі, що викликають пневмонію та інфекції сечовивідних шляхів. При цьому за останні 70 років на ринку з'явилися лише два нові антибіотики.

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На тлі зростання стійкості до протимікробних препаратів ВООЗ констатує серйозну нестачу антибіотиків. Багато ліків знаходяться в стадії розробки, але вони є лише модифікацією вже існуючих препаратів і стануть лише тимчасовим заходом

У новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляється, що на дослідження та розробку антибіотиків нового покоління не вистачає засобів. Між тим сьогодні від туберкульозу, стійкого до ліків, щорічно помирає 250 000 осіб. На Європейський регіон ВООЗ припадає чверть усіх туберкульозників з множинною лікарською стійкістю в світі. Такий туберкульоз особливо поширений в регіоні Східної Європи і Центральної Азії.

Експерти попереджають, якщо найближчим часом не з'являться новаторські препарати, то людство повернеться в минуле, коли люди помирали від простих інфекцій і ризикували життям.

У ВООЗ закликають фармацевтичні компанії зосередитися на дослідженнях і розробці ліків, які могли б уберегти людей від найнебезпечніших інфекцій.