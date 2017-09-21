Зловживання опіоїдними ліками увійшло у топ основних причин смертності в США

Зловживання опіоїдними лікарськими препаратами увійшло в число провідних причин смертності в США і стало значущим фактором, що негативно впливає на показник очікуваної тривалості життя населення країни. Такого висновку дійшли фахівці Центрів профілактики захворювань у результаті вивчення статистики смертності за період з 2000 по 2015 роки, пише Journal of the American Medical Association.

Читайте такожЕксперти стурбовані поширенням опіоїдною епідемією в СШАВчені підкреслюють, що протягом 2000-2015 рр. очікувана тривалість життя американців при народженні зросла на 2 роки – з 76,8 до 78,8 років. Причиною позитивної тенденції стало скорочення смертності від таких причин, як серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, цукровий діабет, грип, пневмонія, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів та ін.

Найбільше зросла кількість летальних наслідків, пов'язаних з отруєннями ліками. Протягом звітного періоду цей показник потроївся. При цьому переважна більшість смертей, пов'язаних з лікарськими засобами – 96% - пов'язані зі зловживанням опіоїдними препаратами.

За підрахунками фахівців СDC, різке збільшення числа отруєнь ліками призвело до скорочення підсумкового показника очікуваної тривалості життя. З них 0,21 року припадають саме на смерть в результаті отруєння опіоїдами.

Реальна частка пов'язаних з опіоїдами смертей серед отруєнь ліками з летальним результатом може бути більш значною: у 25% свідоцтв про смерть назви препаратів, які викликали отруєння, не уточнювалися.

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Різке зростання числа нещасних випадків і смертей, пов'язаних зі зловживанням рецептурними опіоїдними препаратами в США отримало в пресі назву «опіоїдної кризи» або «опіоїдної епідемії». У серпні 2017 року президент Трамп заявив про намір офіційно оголосити «опіоїдну кризу» надзвичайною ситуацією, що дозволить уряду швидше виділяти кошти і вживати заходів для боротьби з поширенням опіоїдної наркоманії.