Вчені розповіли про простий спосіб подовжити собі життя

Вчені з Університету Макмастера в Канаді з'ясували, що 30-хвилинна фізична активність п'ять днів на тиждень зменшує ризик смерті від серцево-судинних захворювань та інших причин і подовжує життя, повідомляється в New Scientist.

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У масштабному дослідженні взяли участь 130 тисяч осіб з 17 країн. В ході анкетування добровольці вказали, як часто займаються фізичними вправами протягом тижня.

За станом здоров'я піддослідних вчені слідкували майже сім років, відзначаючи рівень захворюваності і смертності. Виявилося, що у людей, які приділяють 150 хвилин на тиждень швидкій ходьбі, ризик передчасної смерті зменшується на 28 відсотків, а 750 хвилин фізичної активності знижують ймовірність смерті на 36 відсотків.

За словами вчених, можна не займатися бігом, плаванням або ходити в спортзал, а досить прибирати вдома або ходити пішки на роботу. Якщо всі будуть дотримуватися цих рекомендацій, то можна запобігти 8% смертей за кожні сім років.

Всесвітня організація охорони здоров'я радить людям у віці 18-64 років приділяти щонайменше 150 хвилин на тиждень помірній фізичній активності і два дні — зміцнювати м'язи вправами.