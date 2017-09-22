Погані стосунки з родичами в дитинстві підвищують ризик депресії у зрілому віці - вчені

Фахівці з Університету Айови проаналізували дані 495 дорослих з 254 сім'єю. Вчені оцінювали вираженість симптомів депресії і рівень напруження у відносинах з членами сім'ї. Дослідники врахували чинники, які могли вплинути на результати, включаючи стать, етнічну приналежність, рівень освіти, пише The Hindustan Times.

Читайте такожПсихологи розповіли про симптоми депресії, яка розвивається після відпусткиДослідження виявило, що проблеми у відносинах з подружжям, братами, сестрами та матерями були однаково тісно пов'язані з симптомами депресії. Також вчені з'ясували, що напружені стосунки з матір'ю підвищували ризик депресії у дочок сильніше, ніж у синів.