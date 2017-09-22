Наукова рада європейських академій відділила гомеопатію від офіційної медицини

Наукова консультативна рада європейських академій (EASAC), наслідуючи приклад американських вчених, відділила від офіційної медицини гомеопатію. Європейські вчені підкреслюють, що гомеопатичні продукти можуть завдати людині серйозної шкоди, повідомляється в заяві EASAC.

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Експерти Наукового консультативної ради європейських академій випустили заяву, в якій також піддали різкій критиці гомеопатичні засоби. Реклама та використання гомеопатичних продуктів можу нанести людині значної шкоди, йдеться в заяві.

У документі аналізуються результати досліджень, оглядів, а також парламентських звітів, які показали неефективність гомеопатичних засобів. На думку європейських вчених, шкода від цього виду альтернативної медицини може бути обумовлена перешкоджанням гомеопатією пошуку ефективних медичних препаратів при лікуванні того чи іншого захворювання. Також в документі вчені застерігають людей від використання будь-яких видів так званої нетрадиційної медицини.

Наукова консультативна рада європейських академій створена у 2001 році в якості майданчика для консультації дослідників з різних країн світу, а також здійснення наукових експертиз і законодавчих ініціатив. До складу ради входять представники 29 національних і міжнародних європейських академій, зокрема, вчені з Лондонського королівського товариства і Шведської академії наук.

*** Гомеопатія є видом альтернативної медицини, яка передбачає використання сильно розведених препаратів, що викликають (згідно з задумом ідеологів такої терапії) у здорової людини симптоми, подібні до симптомів хвороби. В основі концепції лежить принцип «подібне лікується подібним». Неодноразово проводилися клінічні випробування, які доводили, що ефект від гомеопатії можна порівняти з ефектом плацебо.