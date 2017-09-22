Для ВІЛ-інфікованих із бідних країнах знижено ціну на ефективний препарат - ООН

В ООН оголосили про угоду, яка дозволить знизити вартість нових ефективних ліків для ВІЛ-інфікованих. Долутегравір, що широко використовується в багатих країнах, тепер буде доступний жителям країн з низьким і середнім доходом.

Читайте такожУ Петербурзі померла ВІЛ-інфікована дитина, яку не лікували батьки через релігійні переконанняЦей «прорив» став можливий завдяки співпраці цілого ряду організацій. Це Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, ВООЗ, Фонд Білла і Мелінди Гейтс, Фонд США з міжнародного розвитку, фармацевтичні компанії та низка інших організацій.

«ВООЗ вітає угоду, яка дозволить мільйонам людей користуватися більш ефективним, надійним і менш дорогим препаратом, - сказав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом. - Вона допоможе врятувати від загибелі мільйони найбільш вразливих людей».

Порівняно з поширеним сьогодні так званим антиретровірусним «коктейлем», що складається з декількох препаратів, долутегравір виробляють у вигляді однієї таблетки. Крім того, на тлі високої дієвості у нього менше побічних ефектів. Річний курс лікування долутегравіром для однієї людини коштує 75 доларів.

Виконавчий директор ЮНЕЙДС Мішель Сідібе підкреслив, що нова угода дозволить мільйонам людей підвищити якість життя. «Для того, щоб досягти мети «90-90-90» в області лікування, потрібно збільшити доступність нових, недорогих і ефективних препаратів», - підкреслив Сідібе.