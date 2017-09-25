Через куріння електронних сигарет виникають серйозні проблеми з серцем - учені

Лише однієї електронної сигарети достатньо, щоб викликати у людини сильний виплеск адреналіну, що підвищує артеріальний тиск, пише Reuters.

У провели дослідження за участю здорових добровольців. Вони курили електронну сигарету з нікотином, без нікотину і плацебо-пристрій.

Читайте також"Полуничні" електронні сигарети є найбільш небезпечними для бронхів - дослідженняПри цьому добровольці носили на собі прилад, що відслідковує серцебиття (аномальну варіабельність серцевого ритму) - показник рівня адреналіну. Було встановлено, що після того, як люди пробували електронну сигарету з нікотином, у них частішало серцебиття і підвищувався рівень адреналіну.

Нікотин з електронних сигарет і тютюнових продуктів, що швидко потрапляє в кров і мозок, стимулює нерви, пов'язані з адреналіном, і надниркові залози, що призводить до вивільнення адреналіну. Це підвищує ризик аномальної варіабельності серцевого ритму, що, в свою чергу, нерідко призводить до серцевих нападів і несподіваної смерті.