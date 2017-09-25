В Азії поширюється супернебезпечна форма малярії: звичайному лікуванню не піддається

Швидке поширення в південно-східній Азії небезпечної форми малярії, яка не піддається лікуванню звичайними засобами, може являти собою серйозну загрозу, повідомляє BBC.

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Ця форма хвороби, яку фахівці назвали "супермалярією", виникла в Камбоджі і пізніше поширилася на Таїланд, Лаос і південну частину В'єтнаму.

Про стійкість малярійних паразитів до найбільш поширених препаратів вчені говорять вже давно.

У січні цього року у Великій Британії вперше не змогли вилікувати від малярії чотирьох пацієнтів за допомогою звичайної методики.

Малярія є однією з основних причин смерті дітей в Африці. Згідно зі статистикою, щодві хвилини у світі внаслідок малярії помирає дитина.