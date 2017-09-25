Медики радять людям із тривожними станами регулярно займатися силовими тренуваннями
Рівень тривоги знижувався незалежно від того, чи страждала людина на психічні розлади.
Силові тренування рятують від тривоги. Такого висновку дійшли вчені з університету Лімерика, які проаналізували дані 16 досліджень. Добровольці, що брали участь у дослідженнях, в середньому протягом 11 тижнів 2-5 разів на тиждень виконували силові вправи, пише The Deccan Chronicle.
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Дослідники виявили, що в учасників, які приділяли час силовим тренуванням, рівень тривоги був нижчим, ніж у тих, хто не тренувався. Рівень тривоги знижувався незалежно від того, чи страждала людина на психічний розлад. Однак найбільш помітні позитивні зміни відбулися у здорових людей.
Учені поки не можуть пояснити, як саме силові тренування впливають на рівень тривоги порівняно з іншими вправами. Однак припускають, що силові тренування пов'язані з менш істотним зменшенням кількості білої речовини в мозку з віком. Біла речовина поєднує різні ділянки мозку. Вікові зміни кількості білого речовини збільшують ризик когнітивних і поведінкових порушень.