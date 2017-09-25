Медики радять людям із тривожними станами регулярно займатися силовими тренуваннями

Силові тренування рятують від тривоги. Такого висновку дійшли вчені з університету Лімерика, які проаналізували дані 16 досліджень. Добровольці, що брали участь у дослідженнях, в середньому протягом 11 тижнів 2-5 разів на тиждень виконували силові вправи, пише The Deccan Chronicle.

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Дослідники виявили, що в учасників, які приділяли час силовим тренуванням, рівень тривоги був нижчим, ніж у тих, хто не тренувався. Рівень тривоги знижувався незалежно від того, чи страждала людина на психічний розлад. Однак найбільш помітні позитивні зміни відбулися у здорових людей.

Учені поки не можуть пояснити, як саме силові тренування впливають на рівень тривоги порівняно з іншими вправами. Однак припускають, що силові тренування пов'язані з менш істотним зменшенням кількості білої речовини в мозку з віком. Біла речовина поєднує різні ділянки мозку. Вікові зміни кількості білого речовини збільшують ризик когнітивних і поведінкових порушень.