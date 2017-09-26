Психологічні травми у дитинстві змінюють структуру мозку - дослідження

Фахівці з Канади встановили, що травматичні події в дитинстві (зокрема, насильство) можуть стати причиною зміни структури і функцій клітин передньої частини поясної звивини кори головного мозку, пише Medical Xpress.

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Дана ділянка відіграє важливу роль у регуляції емоцій та настрою. На думку дослідників, вищезазначені зміни, ймовірно, збільшують ризик депресії та суїциду

Дослідження виявили, що у людей, що страждали від насильства в дитинстві, є аномалії в білій речовині. Біла речовина складається в основному з нервових волокон, що вкриті мієліновою оболонкою, що виконує захисну функцію і сприяє передачі сигналів між нервовими клітинами. Дослідження були проведені на живих людях з використанням МРТ. Тому вчені точно не знали, які клітини і молекули білої речовини порушені.

У ході нового дослідження фахівці вивчили зразки мозку померлих дорослих людей. 27 осіб покінчили життя самогубством. Вони потерпали від насильства в дитинстві і депресії. Ще 25 людей теж скоїли суїцид, але не стикалися з насильством у дитинстві. Решта 26 осіб не мали проблем з психікою і не були жертвами насильства в дитинстві.

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Дослідники виявили, що мієлінова оболонка багатьох нервових волокон виявилася суттєво тоншою у тих, хто страждав від насильства в дитинстві. Також фахівці виявили молекулярні зміни в клітинах, що відповідають за утворення і збереження мієліну. Крім того, діаметр деяких великих аксонів (відростків нейронів) у людей, які піддавалися насильству в дитинстві, був більше.

Вчені вважають, що всі ці зміни негативно впливають на зв'язок між передньою ділянки поясної звивини і підкорковими структурами, що мають відношення до винагороди і емоційної регуляції, такими як мигдалина і прилегле ядро. Це може призвести до порушення процесу обробки емоцій у людей, що піддавалися насильству в дитинстві.