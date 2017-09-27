Ефект плацебо працює навіть тоді, коли людина знає про прийом фіктивного препарату - дослідження

Швейцарські та американські медики виявили, що ефект плацебо працює навіть тоді, коли пацієнти обізнані про прийом фіктивного препарату, пише The Telegraph.

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Таких висновків учені дійшли, провівши експеримент на 160 добровольцях. Учасникам пропонувалося тримати руку на розігрітій плиті аж до настання максимального больового порогу. Добровольців, яких розділили на три групи, пропонувалася місцева анастезія, насправді є плацебо. Учасникам з першої групи не повідомили про цю обставину, учасників другої групи сповістили про це, також докладно розповівши про вплив ефекту плацебо на здоров'я, іншим добровольцям повідомили про фіктивне знеболювальне без додаткових комментриев.

Найдовше руку на розігрітій плиті витримали учасники з першої і другої груп, їх показники виявилися схожими.

Раніше вчені вважали, що ефект плацебо надає позитивну дію лише тоді, коли справжня клінічна ефективність препарату прихована від пацієнтів. Вважається, що на ринку є безліч препаратів, ефективність яких не підтверджено доказовою медициною, але використовують ефект плацебо, наприклад, гомеопатичні засоби.