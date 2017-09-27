Люди, які регулярно займаються спортом, вживають більше алкоголю - дослідження

Згідно з проведеним в Уельсі опитуванням, люди, які регулярно займаються спортом, вживають більше спиртних напоїв, ніж люди, які не займаються спортом, повідомляє BBC.

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Опитування показало, що лише 58% людей, які займаються спортом три рази на тиждень або частіше, п'ють спиртне в рамках рекомендованих доз.

При цьому серед тих жителів Уельсу, які спортом не займаються, рекомендовані дози спиртного не перевищують 77% опитаних.

На думку дослідників, це може бути пов'язано з соціальними аспектами спорту.

У той же час у публікації наголошується, що у 14 з 17 раніше проведених подібних досліджень показано, що заняття спортом знизили вживання наркотиків і алкоголю у підлітків та молоді.