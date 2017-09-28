Учені створили новітній лікарський засіб для боротьби із запаленням в організмі

Фахівці з Університету Манчестера протягом 10 років займалися розробкою потужних інгібіторів запалення, пише The Deccan Chronicle.

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Їм вдалося створити сполуки, що пригнічують активність інфламмасом - білкових комплексів, які запускають запальну реакцію при багатьох видах раку, хвороби Альцгеймера і серцево-судинних недугах.

Нові сполуки націлені на ключовий запальний механізм. Для їхнього створення вчені використовували цілий ряд хімічних і біологічних методів. Тепер фахівці планують вдосконалити та протестувати сполуки.

Раніше дослідники виявили, що мефенамінова кислота повертала втрату пам'яті і запалення мозку у мишей з симптомами хвороби Альцгеймера.

20 тваринам імплантували під шкіру мініпомпи на місяць. Дані помпи доставляли певні дози мефенамінової кислоти 10 мишам, а іншим - плацебо. До кінця місяця у першої групи ознаки втрати пам'яті повністю зникли. У другій групі було все без змін. Фахівці встановили, що мефетамінова кислота впливала на NLRP3 інфламмасому, що ушкоджує клітини мозку.