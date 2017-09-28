Гігієнічна помада містить речовини, що зумовлюють розвиток раку - дослідження

Велика французька організація по захисту інтересів споживачів Que Choisir замовила дослідження якості гігієнічної помади. В результаті дослідження експерти виявили, що 50% зразків, що містять небезпечні речовини.

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Як пише The Local, в рамках дослідження було придбано 21 зразок бальзамів для губ різних фірм, у тому числі й великих косметичних брендів, - у 10 з них містилися канцерогенні речовини.

B деяких зразках знайшли мінеральні олії з насиченими вуглеводнями, які при попаданні в організм можуть викликати запалення в лімфовузлах і в печінці. У складі бальзаму для губ ці речовини особливо небезпечні, адже є ризик проковтування та злизування помади.