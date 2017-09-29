Генетики з'ясували причину мікроцефалії у новонароджених через вірус Зіка

Китайські генетики з'ясували, що наслідки епідемії лихоманки Зіка - мікроцефалія у новонароджених - обумовлені одиничної точковою мутацією, яка зробила збудник більш небезпечним для нервової системи плода, пише Science.

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Збудник лихоманки Зіка був відкритий ще в 1947 році, проте до останнього часу інфекція не була пов'язана з ризиком серйозних ускладнень захворювання. Ситуація різко змінилася в 2015 році, коли епідеміологи спочатку запідозрили, а потім переконливо довели наявність причинно-наслідкового зв'язку між лихоманкою Зіка, перенесеної під час вагітності і народженням дітей, які страждають мікроцефалією.

У зв'язку з різким зростанням кількості випадків мікроцефалії серед новонароджених в країнах Південної і Центральної Америки, уражених епідемією лихоманки Зіка, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила цю інфекцію загрозою глобального масштабу.

Автори нового дослідження простежили генетичну еволюцію вірусу Зіка у процесі його проникнення з країн Південно-Східної Азії, де він циркулював протягом десятиліть, на острови Французької Полінезії і далі – в Південну Америку. Збудники на островах Тихого океану і, пізніше, на Американському континенті, мали ряд нових мутацій, які відсутні у азіатського віруса Зіка.

Дослідження на культурах людських і мишачих нервових клітин виявили, що одна з цих мутацій – заміна серину аспарагіном у структурному вірусному білку prM, різко підвищувала здатності вірусу інфікувати прогеніторні нервові клітини, що і зробило його надзвичайно небезпечним для плода при інфікуванні матері.

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На думку дослідників, мутація відбулася навесні 2013 року, перед самим початком епідемії лихоманки Зіка у Французькій Полінезії, в ході якої вперше було зафіксовано різке зростання кількості новонароджених з мікроцефалією.

В даний час вірус Зіка поширений на території 60 країн світу, зокрема, у 39 країнах Південної, Центральної й Північної Америки. Ще одним ускладненням лихоманки Зіка є синдром Гійєна-Барре. Інфекція передається комарами роду Aedes, також доведена можливість зараження вірусом Зіка при статевому акті.