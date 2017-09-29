У світі щороку 25 мільйонів жінок вдаються до "підпільних" абортів - ВООЗ

16:42, 29 вересня 2017
Зарубіжні новини
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Заборона на аборти не зменшує потребу в них і їхня кількість не скорочується.

УНІАН

Відсутність доступу до послуг із безпечного переривання вагітності призводить до того, що щорічно 25 мільйонів жінок вдаються до «підпільних абортів», що призводить до трагічних наслідків, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Щороку внаслідок ускладнень після абортів майже 50 тисяч жінок помирають і приблизно п'ять мільйонів стають інвалідами. 97 відсотків усіх абортів, що здійснюються без медичного контролю, припадає на країни Африки, Азії і Латинської Америки.

«Той факт, що жінки і дівчата не мають доступу до послуг з ефективної контрацепції і безпечного аборту, має серйозні наслідки для їхнього власного здоров'я і здоров'я їхніх сімей. Такого бути не повинно. Тим не менш, незважаючи на досягнення в області технологій і науки, у світі все ще відбувається неприпустимо багато небезпечних абортів, від яких страждає і вмирає неприпустиме число жінок», - заявила представник ВООЗ Бела Ганатра.

У ВООЗ нагадали, що заборона на аборти не зменшує потребу в них і їх число ніяк не скорочується. Такі заходи лише змушують жінок вдаватися до небезпечних і незаконних послуг.

У країнах, де аборти повністю заборонені або дозволені тільки в цілях порятунку життя жінки або збереження її фізичного здоров'я, лише 1 з 4 абортів не має негативних наслідків. Там же, де аборти легальні, це співвідношення становить 9 до 10-ти.

«У країнах з високим рівнем доходу, зокрема в Північній Америці, Західній і Північній Європі, в яких аборти дозволені, а системи охорони здоров'я надійні, показники небезпечних абортів найнижчі в світі», - зазначила Бела Ганатра.

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За даними ООН, в регіоні Східної Європи щорічно відбувається в загальній складності понад 2 млн 600 тис абортів. 373 тис з них відбувається в небезпечних умовах.

Експерти ООН з прав людини закликала всі держави світу, де діє заборона на аборти, скасувати цю дискримінаційну міру і звільнити всіх жінок, які ув'язнили через аборт. Правозахисники настійно рекомендували владі забезпечити всім жінкам можливість користуватися існуючими методами попередження небажаної вагітності й, у разі необхідності, мати право перервати її, не піддаючи здоров'я небезпеці.

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Теги: #заборона абортів#підпільні аборти