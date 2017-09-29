У світі щороку 25 мільйонів жінок вдаються до "підпільних" абортів - ВООЗ

Відсутність доступу до послуг із безпечного переривання вагітності призводить до того, що щорічно 25 мільйонів жінок вдаються до «підпільних абортів», що призводить до трагічних наслідків, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Щороку внаслідок ускладнень після абортів майже 50 тисяч жінок помирають і приблизно п'ять мільйонів стають інвалідами. 97 відсотків усіх абортів, що здійснюються без медичного контролю, припадає на країни Африки, Азії і Латинської Америки.

«Той факт, що жінки і дівчата не мають доступу до послуг з ефективної контрацепції і безпечного аборту, має серйозні наслідки для їхнього власного здоров'я і здоров'я їхніх сімей. Такого бути не повинно. Тим не менш, незважаючи на досягнення в області технологій і науки, у світі все ще відбувається неприпустимо багато небезпечних абортів, від яких страждає і вмирає неприпустиме число жінок», - заявила представник ВООЗ Бела Ганатра.

У ВООЗ нагадали, що заборона на аборти не зменшує потребу в них і їх число ніяк не скорочується. Такі заходи лише змушують жінок вдаватися до небезпечних і незаконних послуг.

У країнах, де аборти повністю заборонені або дозволені тільки в цілях порятунку життя жінки або збереження її фізичного здоров'я, лише 1 з 4 абортів не має негативних наслідків. Там же, де аборти легальні, це співвідношення становить 9 до 10-ти.

«У країнах з високим рівнем доходу, зокрема в Північній Америці, Західній і Північній Європі, в яких аборти дозволені, а системи охорони здоров'я надійні, показники небезпечних абортів найнижчі в світі», - зазначила Бела Ганатра.

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За даними ООН, в регіоні Східної Європи щорічно відбувається в загальній складності понад 2 млн 600 тис абортів. 373 тис з них відбувається в небезпечних умовах.

Експерти ООН з прав людини закликала всі держави світу, де діє заборона на аборти, скасувати цю дискримінаційну міру і звільнити всіх жінок, які ув'язнили через аборт. Правозахисники настійно рекомендували владі забезпечити всім жінкам можливість користуватися існуючими методами попередження небажаної вагітності й, у разі необхідності, мати право перервати її, не піддаючи здоров'я небезпеці.