ВООЗ представить нове керівництво з надання допомоги людям старшого віку

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представить нове керівництво по наданню допомоги людям старшого віку - все більш численної категорії населення.

Читайте такожТворчі досягнення допомагають перемогти страх смерті - психологиНове керівництво ВООЗ містить рекомендації для медичних установ і медпрацівників. Європейське бюро ВООЗ представить їх сьогодні - 2 жовтня - на нараді високого рівня в Женеві. У документі міститься заклик збільшити фінансування проектів з поліпшення здоров'я літніх людей.

Низька народжуваність і зниження смертності призвели до зміни вікової структури населення світу. Зараз відбувається його «старіння» - значне збільшення числа літніх людей і скорочення частки дітей і молоді.

Передбачається, що чисельність населення світу у віці 65 років і старше в період 2015-2050 років збільшиться в два з половиною рази - з 608 млн. до 1,6 млрд. чоловік.

Згідно з даними, наведеними в доповіді ООН, старіння населення, як за термінами початку цього процесу, так і за темпами, відбувається в різних країнах по-різному. Найбільшою мірою постаріло населення Японії та більшості країн Європи. Велика частка осіб похилого віку також в Австралії, Канаді, Новій Зеландії та Сполучених Штатах. Проте в цих чотирьох країнах процес старіння кілька стримується стабільним припливом молодих іммігрантів.

У 1980 році частка літніх людей становила менше шести відсотків від загальної чисельності населення світу, а до 2050 року перевищить 16 відсотків. В Європі вже в 2015 році люди у віці 65 років і старше становили 18 відсотків громадян. Дещо молодші жителі країн Північної Америки: там цей показник рік тому дорівнював 15 відсоткам.