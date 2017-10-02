ВООЗ: 80 % серцево-судинних захворювань реєструють у країнах з низьким і середнім рівнем прибутку



За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я серцево-судинні захворювання , такі як гіпертонія, ішемічна хвороба серця, порушення мозкового кровообігу, серцева недостатність і вади серця – є головною причиною смерті в світі і щорічно забирають мільйони життів.

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За прогнозами, до 2030 року від цих хвороб помре 23,5 мільйона осіб.

В Європейському регіоні ВООЗ серцево-судинні захворювання – причина половини всіх смертей. 80 відсотків серцево-судинних захворювань реєструють у країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Як повідомляв УНІАН, серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні, особливо серед чоловіків.

До серцево-судинних захворювань належать - ішемічна хвороба серця (серцеві напади), інсульт, підвищений артеріальний тиск (гіпертонія), захворювання периферичної артерії, ревматична хвороба серця, вроджені захворювання серця і серцева недостатність. Найчастіше причиною таких захворювань є поведінка і звички людини: куріння, брак фізичної активності, неправильне харчування і надлишок алкоголю. Змінивши таку поведінку, людина зможе істотно знизити ризик серцево-судинних хвороб.

Медики, насамперед, радять кинути палити, тому що саме куріння є однією з головних причин виникнення серцево-судинних захворювань. Протягом двох років після відмови від тютюну значно знижується ризик ішемічної хвороби серця. Пасивне куріння також шкідливе для здоров'я серця. Кардіологи підкреслюють, що для здоров'я серцево-судинної системи необхідно бути фізично активним. Регулярна фізична активність зменшує ризик серцево-судинних хвороб. Медики також закликають стежити за масою тіла і дотримуватися збалансованого здорового харчування. Рекомендується вживати менше продуктів з високим вмістом насичених жирів.