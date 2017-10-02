Медитації знижують рівень стресу і послаблюють перебіг депресії - дослідження

Учені з Медичного коледжу Бейлор з'ясували, що медитації чинять комплексний ефект на організм, пише Live Science.

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Було проведено дослідження впливу різних лікарських засобів, медитації на усвідомленість, дзен-медитації, систем, націлених на розслаблення, та впливу трансцендентальної медитації.

Медитативними практиками в середньому займалися мінімум по 20 хвилин один або два рази на день. Виявилося, медитації знижували рівень стресу, тривоги і послаблювали перебіг депресію. Також підвищувалася якість сну і показники загального благополуччя.

Стрес, тривога, низька якість сну і депресія безпосередньо пов'язані з хворобами серця. Медитація також допомагає кинути палити і знижує артеріальний тиск. Є навіть підстави вважати, що медитації знижують ризик серцевих нападів.