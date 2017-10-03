Відвідування сауни запобігає розвитку гіпертонічної хвороби - дослідження

Учені Університету Східної Фінляндії з'ясували, що щоденне відвідування сауни знижує артеріальний тиск майже на 46% і зменшує ризик серцево-судинних захворювань, пише Daily Mail.

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Це зменшує ймовірність ранньої смерті внаслідок інфарктів та інсультів, а також подовжити життя. У довготривалому дослідженні взяли участь 1621 осіб середніх років. Артеріальний тиск у них була відносно високим і становив приблизно 140 на 90 міліметрів ртутного стовпа.

Добровольців розділили на кілька груп: частина відвідувала сауну раз на тиждень, інша — два-три рази, інші випробовувані — 4-7 разів. Здоров'я учасників відстежували протягом 22 років.

У ході дослідження гіпертонія розвинулася у 15,5 % осіб. У тих, хто ходив в сауну два рази на тиждень, ризик підвищення артеріального тиску знизився на 24 %. У тих, хто відвідував лазню частіше, ймовірність гіпертонії була на 46 % нижче.