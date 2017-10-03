Медики розповіли про ще один спосіб профілактики депресивних і тривожних станів

Наймасштабніше в історії дослідження щодо впливу спорту на психологічні проблеми, в якому брали участь майже 34 тисячі осіб, виявило, що у людей, які не займаються спортом, майже в два рази (на 44%) більше шансів страждати депресією, ніж у людей, які приділяють спорту від одного до двох годин на тиждень, пише American Journal of Psychiatry.

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Дослідження довело, що у 12% випадків депресії можна запобігти й менш регулярними заняттями спортом.

У рамках дослідження учені протягом 11 років стежили за станом близько 34 тисяч дорослих норвежців, що не мали попередньої історії фізичних або психіатричних захворювань, регулярно перевіряючи їх рівень депресії і тривожності.