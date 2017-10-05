У світі понад 41 млн дітей до п'яти років страждають на ожиріння - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила нові рекомендації по боротьбі з дитячим ожирінням. Ця проблема набуває все більш масштабного характеру: в даний час понад 41 мільйон дітей у віці до п'яти років страждають внаслідок ожиріння і перебувають у групі ризику щодо розвитку різних важких захворювань.

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За даними ВООЗ, епідемія дитячого ожиріння розростається, насамперед у країнах з малим і середнім рівнем доходу. Це звучить парадоксально, але зайва вага може спостерігатися на тлі нестачі харчування. Фахівці називають це «подвійним наслідком недоїдання».

Трохи більше, ніж за два десятиліття тільки на африканському континенті кількість дітей з надмірною вагою або ожирінням збільшилася з 4 мільйонів до 10 мільйонів.

Дитяче ожиріння загрожує передчасним розвитком небезпечних захворювань, у тому числі діабету і хвороб серця. У ВООЗ вважають, що найважливішими методами попередження надмірної ваги є здоровий раціон харчування і адекватна фізична активність.

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У разі виявлення ожиріння у дітей до п'яти років ВООЗ настійно рекомендує медикам повинні проінформувати батьків про правильне харчування і необхідність фізичної активності. Експерти пропонують винятково грудне вигодовування до шести місяців та використання грудного молока в якості додаткового харчування до двох років і пізніше.