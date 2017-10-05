Чорний чай допоможе схуднути - медики
Поліфеноли у чаї змінюють енергетичний обмін у печінці.
Учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі з'ясували, що чорний чай сприяє зниженню маси тіла та підтримує здорову мікрофлору кишечника, пише EurekAlert!.
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У ході дослідження були використані миші. Гризунів поділяли на чотири групи, у кожній з яких був свій раціон харчування. При цьому дві групи гризунів отримували екстракти чорного або зеленого чаю.
Виявилося, що і чорний, і зелений чай змінили співвідношення кишкових бактерій у тварин. Частка мікроорганізмів, пов'язаних з ожирінням, зменшилася, а кількість бактерій, пов'язаних з нормальною масою тіла, зросла.
Учені виявили, що хімічні речовини в чаї - поліфеноли - змінюють енергетичний обмін в печінці. Вони провокують розмноження бактерій, що синтезують коротколанцюгові жирні кислоти — речовини, що впливають на метаболізм.