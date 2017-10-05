Вітамін D допомагає знизити ризик нападів астми - дослідження

Загострення астми, зазвичай, зумовлені вірусними інфекціями верхніх дихальних шляхів, можуть бути смертельно небезпечні. За словами фахівців, вітамін D захищає від таких загострень. Він підсилює імунну відповідь на респіраторні віруси і знижує рівень запалення у дихальних шляхах, пише Zee News.

Читайте такожДіти курців батьків хворіють на астму в три рази частішеСпівробітники Лондонського університету королеви Марії проаналізували дані 955 учасників 7 досліджень. Добровольці приймали добавки з вітаміном D.

Учені з'ясували, що такі добавки здатні зменшити ризик тяжких нападів астми. Так, добавки з вітаміном D на 30% знижували частоту нападів астми, при яких необхідні були стероїди. Імовірність мінімум одного нападу астми, що потребує госпіталізації, зменшувалася на 50%.

Вітамін D був безпечний у дозах, що використовувалися в ході дослідження. Дослідники не виявили випадків суттєвого підвищення рівня кальцію або утворення каменів у нирках. Серйозні побічні ефекти зустрічалися серед учасників, які приймали вітамін D, не частіше, ніж серед тих, хто приймав плацебо.