Японська журналістка померла через надмірний трудоголізм

Японське громадське телебачення визнало, що смерть однієї із співробітниць компанії була викликана численними переробками та неправильною організацією праці, пише KYODO NEWS.

Молода журналістка, яка висвітлювала вибори, пропрацювала 159 годин понад норми і померла через три дні після дня голосування через серцеву недостатність. Її випадок може посилити тиск на японський уряд, який шукає способи заборонити громадянам засиджуватися на роботі допізна.

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31-річна журналістка Міва Садо померла ще в 2013-м. У червні і липні того року вона висвітлювала вибори в Столичну асамблею Токіо і Палати Радників. Після розслідування, що тривало майже рік, інспектори з умов праці дійшли висновку, що журналістка померла через надмірний трудоголізм.

У місяць, що передував смерті, вона пропрацювала 159 годин понад норми, а відпочивала всього два дні. Це означає, що в тому місяці у неї було 28 робочих днів по 12 годин кожний.

Роботодавець Садо, японський громадський мовник NHK, опублікував результати розслідування тільки зараз. Як пояснюють в NHK, трирічна відстрочка обумовлена повагою до почуттів родичів, які просили не оприлюднювати цей випадок. У компанії повідомили, що не вважають подію приватним випадком, а навпаки, бачать у ньому «проблему всієї організації в цілому, зокрема, умов праці і того, як висвітлюються вибори».

Випадок Садо, ймовірно, посилить тиск на японську владу. Рік тому громадську дискусію про шкоду переробок спровокувала смерть 24-річної співробітниці рекламного агентства Dentsu. Вона працювала по 100 годин на місяць понад норми, скаржилася на фізичне і психічне виснаження, а після декількох місяців переробок покінчила з собою. Після цього випадку уряд запропонував карати компанії, співробітники яких переробляють на 100 і більше годин на місяць, проте ніяких заходів прийнято так і не було.

Смерть від переробки — серйозна проблема для японського суспільства, де прийнято демонструвати свою старанність і дисципліну, засиджуючись на роботі допізна. Кожен рік у країні реєструються сотні смертей, пов'язаних з надмірним робочим навантаженням і стресом: люди помирають через інсульти та інфаркти або здійснюють самогубства. У 2015-му році було зареєстровано понад 2 тис суїцидів, пов'язаних з перевтомою. У жовтні 2016 року японські власті повідомляли, що кожен п'ятий працівник перебуває у зоні ризику (тобто переробляє на 80 годин на місяць або більше) і може померти від переробок.

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Міжнародна організація праці відносить до причин спровокованого працею стресу роботу в нічну зміну, у вечірні години або у вихідні, занадто довгі робочі зміни; стрес через неможливвсть досягти цілей, поставлених компанією; звільнення і буллінг; тиск на менеджерів середньої ланки, яким часто доводиться вибирати між захистом своїх підлеглих і виконанням плану компанії по скороченнях.