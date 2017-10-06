Експерти ООН закликали заборонити рекламу магів-цілителів

Експерти рекомендували державам зміцнити контроль за діяльністю традиційних цілителів і заборонити рекламу чаклунів, зокрема, у газетах.

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«Будь-які заходи повинні відображати підхід, заснований на дотриманні прав людини. При виробленні таких заходів уряди повинні співпрацювати з місцевими громадами і громадянським суспільством», - підкреслили експерти в резюме своїх пропозицій, вироблених в ході робочої наради, проведеного в Женеві.

Правозахисники розглянули весь спектр проблем, пов'язаних з чаклунством. Зокрема, обговорювалися заходи, покликані покінчити з насильством щодо людей з альбінізмом. У деяких країнах альбіносів вбивають і калічать для того, щоб добути частини їхніх тіл, які, згідно існуючій повір'ям, володіють магічною силою.

Спеціальний доповідач з питання про позасудові страти Агнес Калламард виступила з різким засудженням вбивств, пов'язаних з чаклунством, у тому числі вбивств так званих «відьом». У багатьох країнах світу зберігається віра в їх магічну силу. Надходять численні повідомлення про те, що жінок, просто запідозрених у чаклунстві, вбивали без будь-якого суду. Нерідко звинувачують в чаклунстві навіть дітей.

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«Звинувачення у чаклунстві - само по собі є проявом психологічного насильства, яке супроводжується фізичними нападами неймовірної жорстокості, які можуть бути кваліфіковані як катування», - заявила спеціальний представник з питання про насильство щодо дітей Березня Сантуш Паиш.

Вона додала, що часто такі акти насильства знаходяться поза полем зору громадськості і залишаються безкарними.