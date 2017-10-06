У 2016 році понад 8 тисяч дітей загинули або були поранені через збройні конфлікти - ООН

У 2016 році у світі понад 8 тисяч дітей загинули або були поранені через збройні конфлікти.

Читайте такожНа Донбасі за два роки від вибухів мін поранено майже 5,3 тис людей

Про це повідомила спецпредставник ООН по захисту дітей Вірджинія Гамбія в щорічному звіті ООН.

Зокрема, у доповіді повідомляється, що в минулому році тільки в Афганістані було вбито і покалічено понад 3500 дітей, що перевищило показник 2015 року майже на чверть. У Ємені постраждали 1300 дітей. Приблизно стільки ж стало жертвами в Сирії, де кількість інцидентів за участю дітей зросла вдвічі порівняно з 2015 роком.

У чорний список звіту вперше була включена коаліція на чолі з Саудівською Аравією, яка підтримує боротьбу проти повстанців у Ємені. Під час її авіаударів, за даними ООН, в Ємені загинуло майже 700 дітей.

Також у чорний список потрапили організації з Афганістану, Іраку, Ємену, Конго, Малі, М'янми, Сирії, Судану та Центральноафриканської республіки.