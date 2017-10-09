Зловживання цукром провокує розвиток хвороб серця і судин - медики



Через раціон харчування з високим вмістом цукру у здорових чоловіків підвищувався ризик серцево-судинних захворювань. Це було пов'язано із зростанням рівня ліпідів у крові і збільшенням кількості жиру в печінці. У дослідженні брали участь чоловіки, у яких було багато або мало жиру в печінці, пише The Deccan Chronicle.

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Добровольці дотримувалися дієти з високим (650 калорій з цукру в день) або низьким вмістом цукру (не більше 140 калорій з цукру на день). Через 12 тижнів у чоловіків з великою кількістю жиру в печінці (неалкогольною жировою хворобою печінки), що харчувалися продуктами з високим вмістом цукру, змінився метаболізм жирів. Як відомо, це загрожує серцево-судинними недугами.

У здорових чоловіків з невеликою кількістю жиру в печінці, що вживали багато цукру, ризик виникнення проблем з серцем і судинами теж підвищувався. Дієта з високим вмістом цукру призводила до збільшення кількості жиру в печінці у цих чоловіків. Крім того, жировий обмін у них став схожий на метаболізм жирів у учасників з неалкогольною жировою хворобою печінки.