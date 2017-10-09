Біг може поліпшити роботу мозку лише за один тиждень - дослідження



Вчені з Національних інститутів охорони здоров'я США з'ясували, що регулярна фізична активність позитивно впливає на когнітивні функції. Фахівці провели дослідження на мишах. Вони помітили поліпшення у гризунів, що бігали у колесі протягом тижня, повідомляє The Deccan Chronicle.

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У гризунів, які бігали, виявилося більше нейронів. Крім того, їхні реакції були гостріші, а пам'ять краща. Так, дослідники у черговий раз довели, що фізична активність корисна для мозку.

Раніше вчені виявили: звичка бігати в молодості може захистити від старечого недоумства. Даний висновок був зроблений після експериментів з щурами.

Молодих тварин поміщали в бігове колесо і змушували тренуватися. Тварини бігали протягом шести тижнів починаючи з місячного віку. У підсумку фахівці спостерігали тривалий позитивний ефект, вироблений на навчання і пам'ять.

Притому активність нейронів, що утворилися вже в дорослому віці, посилювалася.

На думку вчених, ці висновки актуальні й для людей. Дослідження підкріплює ідею про когнітивному резерві - сформувалися в молодості мозкових ресурсах, згодом захищають від зменшення когнітивних функцій мозку.