Прийом мультивітамінів матері під час вагітності знижує ризик аутизму у дитини - вчені



Діти, чиї матері приймали мультивітаміни на початку вагітності, страждали від аутизму приблизно вдвічі рідше, ніж ті, чиї матері не вживали мультивітаміни. Це встановили спеціалісти з університетів і лікарень Філадельфії, Стокгольма і Брістоля, розповідає The Daily Mail.

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Учені проаналізували дані 273107 матерів та їх дітей, які проживають у Стокгольмі. Діти народилися в період між 1996 і 2007 роками. Дослідники з'ясували, що жінки вживали залізо, фолієву кислоту і мультивітаміни на момент першого допологового візиту до лікаря. Також фахівці оцінили поширеність розладів аутистичного спектру (РАС).

Учені виявили, що ризик розвитку аутизму у дітей жінок, що приймали вітаміни (з залізом і фолієвою кислотою або без них) під час вагітності, виявився нижчим, ніж у дітей жінок, які не приймали мультивітаміни. Прийом заліза і фолієвої кислоти без мультивітамінів не зменшував ризик аутизму у дітей.