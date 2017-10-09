Японські вчені вивели ГМО-курей, які несуть яйця з ліками

Японські дослідники вивели генетично модифікованих курей, які несуть яйця, що містять препарати для лікування таких серйозних захворювань як рак, розсіяний склероз та гепатит, повідомляє France24.

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Повідомляється, що якщо вченим вдасться ввести в курячі яйця бетаферон, що застосовується для лікування цих тяжких захворювань, ціна на препарат значно знизиться.

На сьогодні вченим вдалося вивести трьох курей, яйця яких міститься бетаферон. Яйця курки відкладають практично щодня.