У Китаї при реєстрації ліків використовуватимуть зарубіжні клінічні дослідження

Уряд Китаю розгляне законопроект, що дозволяє фармкомпаніям використовувати дані зарубіжних клінічних досліджень для отримання маркетингового дозволу, пише Reuters. Захід спрямований на спрощення реєстрації іноземних лікарських препаратів на території країни.

Читайте такожДля ВІЛ-інфікованих з бідних країнах знижено цінуна ефективний препарат - ООНЗа останні п'ять років регуляторні органи Китаю схвалили тільки 100 інноваційних лікарських препаратів, що в три рази менше, ніж середній показник на ринках, що розвиваються. Відмова від обов'язкового проведення клінічних досліджень на території країни прискорить вихід на ринок КНР нових медикаментів і підвищить доступність нових методів терапії для населення.

Влада країни також має намір затвердити заходи щодо забезпечення захисту інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я, підвищити якість центрів проведення клінічних досліджень.

Зараз подання реєстраційної заявки і процес видачі маркетингового дозволу на імпортний лікарський препарату в КНР розтягується на 3-4 роки, тоді як в США ця процедура займає близько 10 місяців.