Щорічно країни світу витрачатимуть на лікування людей з ожирінням близько $ 1,2 трлн

Щорічно країни світу будуть витрачати на лікування людей з ожирінням близько $ 1,2 трлн, повідомляє Всесвітня федерація по боротьбі з ожирінням (WOF).

За оцінками фахівців WOF, до 2025 року при збереженні нинішніх темпів у світі буде 2,7 млрд дорослих людей, які страждають на ожиріння, і 177 млн дорослих з надмірним ожирінням.

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Якщо не буде прийнято жодних дієвих заходів, світу з 2025 року щорічно доведеться витрачати до $1,2 трлн на лікування захворювань, викликаних надмірною вагою.

Експерти називають ситуацію з ожирінням - світовою епідемією. Надмірна маса тіла і куріння - осноні вбивці в сучасному світі. Вони провокують развиток онкологічних, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету.

Найбільш гостро проблема ожиріння спостерігається в США. Америка в 2014 році витрачала на лікування ожиріння $325 млрд, а до 2025 року ця цифра зросте до $555 млрд на рік. У найближчі вісім років США повинні будуть витратити на ці цілі $4,2 трлн (46% від щорічної суми витрат всього світу).

З великим відривом від США йде Китай, щорічні витрати якого на лікування наслідків ожиріння перевищать $ 80 млрд. Далі - Німеччина і Росія, які, за оцінками WOF, будуть витрачати після 2025 року трохи менше $50 млрд і близько $40 млрд на рік відповідно. У десятку лідерів по кількості людей з надмірною масою тіла входять також Франція, Бразилія, Велика Британія, Канада, Італія та Мексика.