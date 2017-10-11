Стрес на робочому місці може призвести до психічних розладів - ВООЗ

Несприятлива обстановка на робочому місці може призвести до розвитку фізичних і психічних розладів, зловживання алкоголем або іншими психоактивними речовинами, прогулів і зниження продуктивності праці. Такі висновки нового дослідження, проведеного під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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У числі найпоширеніших порушень психічного здоров'я - депресія та тривожні розлади. У всьому світі внаслідок депресії, яка є однією з провідних причин інвалідності, страждає понад 300 мільйонів осіб. Понад 260 мільйонів людей живуть з тривожними розладами. Ці стани негативно позначаються на працездатності людей і знижують їхню продуктивність.

За даними ВООЗ, порівняно з іншими захворюваннями, негативні наслідки депресії та тривожних розладів для роботодавців та економіки в цілому на 30 відсотків вища. Згідно з дослідженням ВООЗ, пов'язане з депресією і тривожними розладами зниження продуктивності праці обходиться світовій економіці кожен рік в $ 1 трильйон. Тільки в Європейському регіоні ВООЗ цей показник становить 140 мільйонів доларів.

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Водночас там, де роботодавець створює сприятливу обстановку і підтримує працівників, які страждають на психічні розлади, продуктивність зростає.

У ВООЗ розробили рекомендації, які дозволять роботодавцям більше дізнатися про цю проблему і вжити заходів, які допомогли б створити на роботу здорову атмосферу і адекватні умови праці.