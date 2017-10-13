За 40 років кількість дітей з ожирінням зросла в 10 разів - ВООЗ

З 1975 року кількість дітей та підлітків (від п'яти до 19 років), які страждають ожирінням зросла з 11 млн до 124 млн в 2016 році. Ще 213 мільйонів в 2016 р. мали надлишкову вагу, який, проте, був менше порогового значення ожиріння.

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В ході дослідження були проаналізовані показники маси тіла і зросту майже 130 мільйонів дітей старше п'яти років (31,5 мільйона осіб у віці 5-19 років і 97,4 мільйона – від 20 років і старше), це найбільша кількість людей, яка будь-коли брала участь в епідеміологічному дослідженні. Згідно даним, показники дитячого і підліткового ожиріння у всьому світі зросли з менш ніж 1% (що відповідає 5 млн дівчаток і 6 млн хлопчиків) в 1975 р. до майже 6% серед дівчаток (50 млн) і 8% серед хлопчиків (74 млн) в 2016 році.

У багатьох країнах з середнім рівнем доходів, тенденція до переважання аномально низької маси тіла серед дітей і підлітків змінилася тенденцією до її збільшення вище норми. Якщо нинішня тенденція збережеться, то до 2022 р. кількість дітей та підлітків з ожирінням перевищить число їх однолітків з помірно або значно зниженою масою тіла.

Автори вважають, що така ситуація може бути зумовлена зростанням споживання висококалорійних продуктів, особливо вуглеводів, які зазнали інтенсивної обробки, що призводить до набору ваги і довгострокових негативних наслідків для здоров'я протягом життя.

«ВООЗ настійно рекомендує країнам прийняти заходи для коригування умов, в яких ймовірність розвитку ожиріння у дітей зростає. Так, країни повинні прагнути зменшити споживання дешевих калорійних продуктів харчування глибокої переробки з низьким вмістом корисних речовин. Їм також слід скоротити час, який діти проводять біля екранів і присвячують малорухливим видами дозвілля, і сприяти підвищенню рівня фізичної активності, розвиваючи рухливий відпочинок і спорт», — заявила д-р Фіона Булл (Fiona Bull), координатор програми з питань епіднагляду та популяційної профілактики неінфекційних захворювань (НІЗ) ВООЗ.