Жирні продукти призводять до загострення розсіяного склерозу - дослідження



Співробітники Медичної школи Університету Джонса Хопкінса проаналізували дані 219 добровольців, що страждали від розсіяного склерозу. У них був рецидивуючий розсіяний склероз або клінічно ізольований синдром. Діагноз учасникам поставили до 18 років, повідомляє The Deccan Chronicle.

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Учені оцінили раціон харчування добровольців за тиждень з допомогою спеціального опитувальника. Дослідники стежили за учасниками в середньому трохи менше двох років. За цей час загострення захворювання сталося у 42,5% добровольців. Дослідження показало, що жирні продукти, такі як гамбургери і піца, збільшували ризик загострення розсіяного склерозу у дітей на 56%.

Споживання насичених жирів (вершкового масла, вершків, свинини) утричі збільшувало ризик загострення. У той же час вживання великої кількості овочів зменшувало ймовірність загострення вдвічі. Цукор, залізо, фрукти і клітковина не впливали на ризик загострення.