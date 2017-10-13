Забруднене повітря щороку вбиває понад 500 тисяч європейців

Європейське агентство (EEA) з навколишнього середовища (Данія) заявило, що в Європі забруднене повітря є причиною понад 500 тисяч смертей на рік, пише Phys.org.

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Дослідження виявили, що несприятлива екологічна обстановка залишається одним з основних чинників передчасної смерті у 41 європейській країні. Дрібнодисперсні часточки (менше 2,5 мікрометра в діаметрі), які легко проникають в легені і кров, відповідають за 80 відсотків смертей. Підраховано, що 82 відсотка міського населення піддаються впливу аерозолів.

У березні 2017 року вчені з Канади, Китаю, Великої Британії і США підрахували частку смертей в 2007 році, пов'язаних із забрудненням середовища проживання людини дрібнодисперснимі часточками. Виявилося, що понад 47 тисяч людей у Східній Європі загинули від забруднення, зумовленого заводами Західної Європи. У Західній Європі вчені зафіксували 2,3 тисячі смертей, зумовлених промисловим виробництвом у США.