Жінки, які пережили три травматичні події, схильні до хвороб серця - кардіологи

Вчені з Університету Піттсбурга виявили, що жінки, які пережили три травматичні події, схильні до хвороб серця, пише The Daily Mail.

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Кардіологи відзначають, що ризик серцевого захворювання підвищують автокатастрофи, смерть дітей, стихійні лиха і фізичне насильство.

У дослідженні взяли участь 272 жінки. Учасниці відповіли на питання про травматичні події в їх житті. Дослідження віявило, що у жінок, які пережили три травматичні події, знижена ендотеліальна функція. Це є чинником ризику хвороб серця і судин.

Фахівці сподіваються, що лікарі будуть враховувати їхні висновки при оцінці ризику розвитку серцево-судинних захворювань у жінок. Учені додають, що в 2015 році через хворобу серця, часто пов'язаної з гіпертонією, високим рівнем холестерину і ожирінням, у світі померли 8,76 мільйона осіб.