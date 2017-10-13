Світлотерапія допомагає при сезонній депресії - дослідження



Попередні дослідження виявили, що завдяки ранковим сеансам світлотерапії у людей із сезонним афективним розладом зменшується вираженість симптомів депресії. Однак люди з біполярним розладом ризикують стикнутися з побічними ефектами такого лікування, приміром, манією, розповідає Zee News.

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Фахівці з Північно-Західного університету запропонували новий метод світлотерапії, що полегшують депресію при біполярному розладі без побічних ефектів. Стан людей, які піддавалися впливу яскравого білого світла між 12:00 і 14:30 протягом 6 тижнів, істотно покращився.

У дослідженні брали участь 46 осіб з біполярним розладом і мінімум помірною депресією. Добровольців розділили на дві групи. Перша група піддавалася впливу яскравого білого світла (7000 люксів), а друга - плацебо (50 люксів).

Учасників, які проходили світлотерапію, попросили розмістити джерело світла у кроці від обличчя. Спочатку сеанси тривали по 15 хвилин. Щотижня тривалість сеансів збільшувалася на 15 хвилин до тих пір, поки вони не стали тривати 60 хвилин, або поки настрій добровольців не змінився досить істотно.

Дослідники встановили, що настрій нормалізувався у понад 68% учасників, які піддавалися впливу яскравого світла, і у 22,2% добровольців з контрольної групи. Крім того, середній рівень депресії у людей, які проходили світлотерапію, виявився нижчим у порівнянні з контрольною групою (9,2% проти 14,9%).