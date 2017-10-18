У бідних країнах 43 % вагітностей є незапланованими - ООН

Сукупний капітал двох з половиною тисяч мільярдерів світу перевищує 7,7 трлн. доларів США, що еквівалентно ВВП 160 країн світу разом узятих. Виходить, що деякі сім'ї розпоряджаються бюджетом в мільярди доларів, тоді як сотні мільйонів живуть менше, ніж на 1,25 дол. США на день.Таке економічне розшарування обертається нерівністю у багатьох сферах. Про це йдеться в доповіді Фонду ООН в області народонаселення (ЮНФПА).

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Автори нової доповіді вважають, що такий розрив у доходах віддаляє світ від концепції рівності, втіленої у Загальній декларації прав людини. Вони впевнені, що від рівня добробуту багато в чому залежить можливість реалізації принципів гендерної рівності та рівності в сфері охорони репродуктивного здоров'я.

Так, наприклад, малозабезпечені, менш освічені і проживають у сільських районах жінки і дівчата не мають можливості користуватися засобами контрацепції. В результаті вони частіше мають справу з незапланованою вагітністю, що обертається погіршенням здоров'я та економічними втратами.

Дівчатка-підлітки в найбідніших країнах світу народжують втричі частіше, ніж їхні багаті ровесниці. В країнах 43 відсотки вагітностей є незапланованими.

ЮНІСЕФ спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Фондом народонаселення ООН (ЮНФПА) запустили в Іраку нову ініціативу, спрямовану на допомогу дітям. Вона називається «План дій для кожного новонародженого".

Бідність не дозволяє багатьом жінкам отримати належну акушерську допомогу. Так, в Афганістані, Бангладеш, Гвінеї, Камеруні, Нігеру і Нігерії лише 20 відсотків жінок з числа малозабезпечених отримують якусь кваліфіковану допомогу при пологах.

При такій ситуації щороку рік в країнах трапляється 10 мільйонів викиднів і мільйон мертвонароджень.

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У країнах Східної Європи та Центральної Азії доступ до протизаплідних засобів мають 68 відсотків міських жінок і дівчат у віці від 15 до 49 років і 60 відсотків їх сільських ровесниць.

У країнах Східної Європи та Центральної Азії доступ до протизаплідних засобів мають 68 відсотків міських жінок і дівчат у віці від 15 до 49 років і 60 відсотків їх сільських ровесниць

Говорячи про гендерну нерівність, автори доповіді відзначають, що у всіх куточках світу працюючі матері заробляють менше чоловіків і жінок, які не мають дітей. При цьому такий «штраф за материнство» зберігається навіть після того, як діти виростають. У більшості країн жінки проводять на оплачуваній роботі менше часу, ніж чоловіки, але вони витрачають більше часу на неоплачувану домашню працю.

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Незважаючи на прогрес у забезпеченні гендерної рівності у сфері освіти, школу відвідує більше хлопчиків, ніж дівчаток. Одним з факторів, що лежить у основі дискримінації у сфері освіти, є етнічна приналежність. Дві третини дівчаток, які не відвідують школу в усьому світі, належать до етнічних меншин у своїх країнах. Один з найбільш яскравих прикладів нерівності в сфері освіти - це становище циган в Європі. У деяких країнах більше 30 відсотків молодих циган не отримували навіть початкової освіти, при цьому ні в одній країні частка циган з вищою освітою не перевищує 1 відсотка. Багато дівчаток-циганок вступають у шлюб, не досягнувши 18-річного віку.

«Якщо жінка має право і можливість отримати освіту і зайняти гідне місце в суспільстві, вона стає частиною економічно активного населення. Багато даних говорять про те, що, як тільки вона втрачає цю можливість, економіка країни від цього страждає», - заявила в інтерв'ю Службі новин ООН співробітниця ЮНФПА Айнабат Аннамухамедова.

За словами Аннамухамедовой, після розпаду СРСР країни регіону почали впроваджувати ринкову економіку, яка призвела до зростання нерівності, в тому числі гендерної.

Автори нової доповіді вважають, що прояв гендерної нерівності і нерівності у сфері охорони репродуктивного здоров'я призводять до того, що жінки не можуть вибратися із бідності. Від цього в кінцевому рахунку страждає суспільство і держава в цілому.