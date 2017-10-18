Цукор стимулює ріст ракових клітин - онкологи

14:23, 18 жовтня 2017
Зарубіжні новини
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Ракові клітини швидко розщеплюють цукор з утворенням лактату, що, в свою чергу, стимулює ріст новоутворення.

фото УНИАН

Протягом дев'яти років вчені досліджували зв'язок між вживання цукру та розвитком онкологічних хвороб. Як передає Zee News, результати виявилися шокуючими. Цукор пробуджує ракові клітини і робить пухлини більш агресивними. Ракові клітини швидко розщеплюють цукор з утворенням лактату, що, в свою чергу, стимулює ріст новоутворення. Розщеплення відбувається значно швидше, ніж у здорових клітинах.

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Ця метаболічна аномалія відома як ефект Варбурга. Гіперактивне споживання цукру раковими клітинами породжує замкнуте коло постійної стимуляції розвитку і росту ракових пухлин. Учені змогли цим же пояснити зв'язок ефекту Варбурга і агресивності окремих пухлин.

До речі, робота проводилася на прикладі грибів. Просто в клітинах грибів містяться ті ж білки Ras, що і в ракових клітинах, щоправда у мутований формі. І, між іншим, у грибів теж спостерігається сильна любов до цукру.

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Теги: #здорове харчування#профілактика хвороб#негативний вплив цукру