Цукор стимулює ріст ракових клітин - онкологи

Протягом дев'яти років вчені досліджували зв'язок між вживання цукру та розвитком онкологічних хвороб. Як передає Zee News, результати виявилися шокуючими. Цукор пробуджує ракові клітини і робить пухлини більш агресивними. Ракові клітини швидко розщеплюють цукор з утворенням лактату, що, в свою чергу, стимулює ріст новоутворення. Розщеплення відбувається значно швидше, ніж у здорових клітинах.

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Ця метаболічна аномалія відома як ефект Варбурга. Гіперактивне споживання цукру раковими клітинами породжує замкнуте коло постійної стимуляції розвитку і росту ракових пухлин. Учені змогли цим же пояснити зв'язок ефекту Варбурга і агресивності окремих пухлин.

До речі, робота проводилася на прикладі грибів. Просто в клітинах грибів містяться ті ж білки Ras, що і в ракових клітинах, щоправда у мутований формі. І, між іншим, у грибів теж спостерігається сильна любов до цукру.