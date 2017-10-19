Аутистичні розлади частіше діагностуються у чоловіків - учені

Як показує більшість досліджень, аутистів-чоловіків у кілька разів більше, ніж аутистів-жінок, проте досі вчені не дійшли однозначного висновку про причини цього явища, пишуть Новини Ізраїлю.

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Згідно з поширеною гіпотезою, це питання діагностування. У будь-якому разі, багато дослідників стверджують, що дівчата і жінки з синдромом Аспергера часто, у зв'язку з вищою соціальною пристосованістю, навіть не проходять діагностування, і таким чином не включені в статистику.

Зокрема, британська Спільнота аутизму наполягає на тому, що діагностування розладів аутистичного спектру для людей різної статі має бути різним.

Проте дослідження американських вчених вказує на те, що чоловіки дійсно можуть частіше страждати на порушення аутистичного спектру у зв'язку з тим, що гени, імовірно пов'язані з розвитком аутизму, зокрема гени, що керують активністю білка ERK1, у чоловіків і жінок, працюють по-різному.

Коли вчені видалили такий ген у мишей-самців, їхня поведінка різко змінилася, вони перестали відчувати задоволення від спілкування з собі подібними і стали значно апатичнішими. Коли той же ген видалили у самок, це не позначилося на їхній поведінці. Учені пояснюють, що це тільки перший етап дослідження щодо різної роботи у чоловіків і жінок генів, пов'язаних з білком ERK1.