Медики рекомендують туристам перед поїздкою на Північний Кіпр вакцинуватися проти малярії

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало ізраїльським туристам, які мають намір відвідати Північний Кіпр, перед поїздкою зробити щеплення проти малярії, пишуть Новини Ізраїлю.

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У вересні міністерство охорони здоров'я Кіпру повідомило про три випадки захворювання малярією у туристів з Великої Британії, які відвідали північну частину острова. Перші ознаки захворювання у туристів з'явилися ще під час перебування на острові, проте діагноз був поставлений тільки після того, як вони повернулися додому.

Малярія - інфекційне захворювання, переносниками якої є комарі. Основні симптоми захворювання: лихоманка, озноб, головний біль, анемія, блювання, біль в суглобах, судоми.