Медики рекомендують туристам перед поїздкою на Північний Кіпр вакцинуватися проти малярії
Міністерство охорони здоров'я Кіпру повідомило про три випадки захворювання малярією у туристів з Великої Британії
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало ізраїльським туристам, які мають намір відвідати Північний Кіпр, перед поїздкою зробити щеплення проти малярії, пишуть Новини Ізраїлю.
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У вересні міністерство охорони здоров'я Кіпру повідомило про три випадки захворювання малярією у туристів з Великої Британії, які відвідали північну частину острова. Перші ознаки захворювання у туристів з'явилися ще під час перебування на острові, проте діагноз був поставлений тільки після того, як вони повернулися додому.
Малярія - інфекційне захворювання, переносниками якої є комарі. Основні симптоми захворювання: лихоманка, озноб, головний біль, анемія, блювання, біль в суглобах, судоми.