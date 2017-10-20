Минулого року у світі щодня помирали 7 тисяч новонароджених немовлят - ЮНІСЕФ

У вік достатку і величезних наукових досягнень щорічно мільйони малюків не доживають до свого п'ятиріччя через хвороби, яким можна було б запобігти. У 2016 році щодня помирали 15 тисяч дітей у віці до п'яти років. 46 % з них - сім тисяч - прожили не більше 28 днів.

Читайте такожВ країнах 43 % вагітностей є незапланованими - ООНЗа останні сім років глобальні показники дитячої смертності у цілому знизилися. У 2000 році в віці до п'яти років померли 9,9 млн. малюків, а в 2016 році - ,6 млн.

Про це йдеться в новій доповіді, підготовленій спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Світовим банком та Департаментом ООН з соціальних і економічних питань. У документі наведено статистичні дані про дитячої смертності у всьому світі.

"З 2000 року вдалося врятувати життя 50 мільйонів дітей у віці до п'яти років, що свідчить про серйозну прихильність урядів і їх партнерів боротьбі з дитячими смертями, яким можна запобігти", - заявив представник ЮНІСЕФ Стефан Петерсон.

Однак, за його словами, багато дітей все ще вмирають через хвороби, яким можна було б запобігти або вилікувати.

Серед основних причин загибелі маленьких дітей - пневмонія і діарея. На ці два захворювання припадає 16 і 8 відсотків, відповідно, всіх випадків смерті малюків в віці до п'яти років.

Якщо нинішня тенденція збережеться, то в період з 2017 по 2030 роки до п'яти років не доживуть 60 мільйонів дітей. Найвищий рівень дитячої смертності спостерігається Південної Азії та в Африці на південь від Сахари. На ці два регіони припадає 39 і 38 відсотків, відповідно, всіх випадків смерті маленьких дітей.

Основні причини дитячої смертності, на думку авторів доповіді, криються, в першу чергу, в бідності і нерівності. Якщо б усі країни світу змогли вийти на показники смертності високорозвинених країн, то можна було б запобігти 87 :% усіх випадків смерті дітей в віці до п'яти років.