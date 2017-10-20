На Мадагаскарі - епідемія легеневої чуми: небезпечна хвороба поширюється за межі острова

На острові Мадагаскар поширюється епідемія легеневої чуми, з серпня цього року через це небезпечне інфекційне захворювання загинули 94 людини, повідомляє Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

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У ВООЗ також припускають, що хвороба могла поширитися за межі острова.

Відзначається, що спалах чуми призвів до 1153 випадків захворювання з серпня.

"Це викликає особливу тривогу, епідемія почалася раніше звичайного і переважно уражала міста, а не сільські райони", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що захворів щонайменше один іноземний турист.

Тим, хто все ж їде на Мадагаскар, інфекціоністи рекомендують запастися засобами проти комах, утримуватися від контакту з хворими і мертвими тваринами, утримуватися від контакту з хворими людьми, особливо з кашлем, запаленням легенів.

За даними ВООЗ, всього з 2010 по 2015 роки на острові зафіксували 584 смерті від чуми. Організація направила на Мадагаскар антибіотики для лікування у 5 тисяч пацієнтів, профілактичні препарати для до 100 тисяч чоловік, а також 150 тисяч комплектів засобів індивідуального захисту. Близько 2 тисяч медиків стежать за тими, хто мав контакти з хворими на чуму.