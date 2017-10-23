Угандою поширюється супернебезпечний вірус - ВООЗ

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) намагаються знешкодити спалах геморагічної лихоманки Марбурга у прикордонних з Кенією районах на сході Уганди.

Читайте такожУ країнах Африки чаклуни все частіше практикують людські жертвопринесення, на дітей особливий попит - ЗМІПерший випадок підтвердили 17 жовтня – в місцевій лікарні померла 50-річна жінка, у якої протягом кількох днів спостерігалася висока температура з кровотечею, блювотою і діареєю.

Трьома днями раніше від аналогічних симптомів помер її брат.

ВООЗ виділила 500 тисяч доларів зі свого Надзвичайного фонду на фінансування заходів щодо запобігання поширенню інфекції.

Фахівці організації надають консультативну та експертну підтримку МОЗ Уганди.

«Команда наших експертів вже вивчила ситуацію, виявила осіб, які перебували в контакті з хворими, і встановила спостереження. Ми отримуємо щоденні звіти та сподіваємося, що нам вдасться швидко погасити спалах», - сказав регіональний директор ВООЗ Ібрагіма-Сосі Фолі.

За словами представника ВООЗ, Уганда в минулому успішно справлялася зі спалахами Еболи і лихоманки Марбурга. «Однак, щоб зупинити цю заразну хворобу та запобігти її поширення в країні і в регіоні, необхідно прийняти термінові комплексні заходи, які вимагають міжнародної підтримки», - додав він.

Геморагічна лихоманка Марбург не піддається лікуванню і відрізняється високою летальністю. Вона передається через заражених людей і тварин.